Geçtiğimiz sezonun başında geldiği Fenerbahçe'den 10. haftada alınan 3-1'lik MKE Ankaragücü mağlubiyeti sonrası kovulan Phillip Cocu'nun yeni takımı bugün resmen belli oldu. Frank Lampard'ı Chelsea'ye gönderen Derby County, resmi internet sitesi aracılığıyla Hollandalı teknik adamı takımın başına getirdiğini açıkladı.

Championship ekibinden yapılan açıklamada 48 yaşındaki hocanın dört yıllık sözleşmeye imza attığı duyuruldu. İmza töreninde konuşan Cocu, "Derby County'nin yeni takımım olmasından ötürü çok mutlu ve onurluyum. Takım ve taraftarlarla tanışıp yeni bir maceraya başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler