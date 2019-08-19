SON DAKİKA! Philippe Coutinho transferi resmen açıklandı!

Bundesliga devi Bayern Münih, daha önce transferi için Barcelona'yla anlaşmaya vardığını duyurduğu Brezilyalı futbolcu Philippe Coutinho'ya bugün resmi imzayı attırdı. Bavyera ekibi, internet sitesi aracılığıyla 27 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladığını duyurdu.

Yıldız ismi Ocak 2018'de Liverpool'dan 145 milyon euro gibi astronomik bir bedel karşılığında kadrosuna katan Barcelona ise Bayern'in kiralama bedeli olarak kendilerine 8,5 milyon euro ödeyeceğini, satın alma opsiyonu olarak belirlenen meblağın da 120 milyon euro olduğunu açıkladı. Coutinho, Barça formasıyla 1,5 sezonda 75 maça çıkıp 21 gol ve 11 asist kaydederken iki La Liga, bir Kral Kupası ve bir İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler