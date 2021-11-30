Son dakika | PFDK sevkleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Hukuk Müşavirliği'nce 30.11.2021 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporlarını açıkladı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi "hakareti", Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal "kural dışı hareketi" ve Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci "saldırısı" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiler.





İşte Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları:

1- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü futbolcusu TAYFUR BİNGÖL'ün 27.11.2021 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 28.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 27.11.2021 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 4/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 27.11.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GZT GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin aynı müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu açıklamaları suretiyle "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu NECİP UYSAL'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 28.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü'nün 28.11.2021 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü EGEMEN KORKMAZ'ın 28.11.2021 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 28.11.2021 tarihinde oynanan ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü teknik sorumlusu MARIUS NINEL ŞUMUDICA'nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 29.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 29.11.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GÖZTEPE A.Ş. Kulübü futbolcusu ATAKAN RIDVAN ÇANKAYA'nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 30.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu İRFAN CAN KAHVECİ'nin 29.11.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 30.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi ALİ BOZAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakada Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat 4/3 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 30.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- BEYPİLİÇ BOLUSPOR Kulübü'nün 27.11.2021 tarihinde oynanan BEYPİLİÇ BOLUSPOR-EYÜPSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEYPİLİÇ BOLUSPOR Kulübü görevlisi ALPER ALTUNTAŞ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 30.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BEYPİLİÇ BOLUSPOR Kulübü görevlisi KENAN TEMEL'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 30.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BEYPİLİÇ BOLUSPOR Kulübü görevlisi MEHMET KEMAL ALTUN'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 30.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- EYÜPSPOR Kulüp Başkanı MURAT ÖZKAYA'nın 27.11.2021 tarihinde oynanan BEYPİLİÇ BOLUSPOR-EYÜPSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakada Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat 4/3 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü'nün 28.11.2021 tarihinde oynanan ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- TARSUS İDMAN YURDU Kulübü'nün 27.11.2021 tarihinde oynanan TARSUS İDMAN YURDU-PAZARSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 3/2-f maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- PENDİKSPOR Kulübü'nün 27.11.2021 tarihinde oynanan PENDİKSPOR-TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/14 maddesi ve Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat 6/13 ve 4/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

PENDİKSPOR Kulübü Başkanı MUSTAFA ŞAHİNYILMAZ'ın aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46.maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat 4/3 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

PENDİKSPOR Kulübü görevlisi ENGİN DURASİ'nin aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46.maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat 4/3 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- SOMASPOR Kulübü'nün 27.11.2021 tarihinde oynanan SOMASPOR-SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 5/7 Ek-3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK Kulübü'nün 27.11.2021 tarihinde oynanan SOMASPOR-SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 6/6 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü'nün 27.11.2021 tarihinde oynanan ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-SİVAS BELEDİYE SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- SİVAS BELEDİYE SPOR Kulübü masörü İSA COŞKUN'un 27.11.2021 tarihinde oynanan ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-SİVAS BELEDİYE SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 28.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. Kulübü'nün 27.11.2021 tarihinde oynanan AFJET AFYONSPOR-KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 14/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- TURGUTLUSPOR Kulübü futbolcusu BURAK ÇOBAN'ın 27.11.2021 tarihinde oynanan ERGENE VELİMEŞE SPOR-TURGUTLUSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 28.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- İNEGÖLSPOR Kulübü'nün 27.11.2021 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR-SARIYER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 3/4 ve 4/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- ELAZIĞSPOR Kulübü'nün 27.11.2021 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR-BELEDİYE KÜTAHYASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- BELEDİYE KÜTAHYASPOR Kulübü futbolcusu ALİ MERT IŞIK'ın 27.11.2021 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR-BELEDİYE KÜTAHYASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 28.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- ÇATALCASPOR Kulübü'nün 27.11.2021 tarihinde oynanan ÇATALCASPOR-BERGAMA BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum ve Güvenlik Genel Kriterleri-H maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- ARTVİN HOPASPOR Kulübü futbolcusu MELİH KILIÇ'ın 28.11.2021 tarihinde oynanan KARAMAN BELEDİYESPOR-ARTVİN HOPASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 29.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- 1954 KELKİT BELEDİYESPOR Kulübü'nün 28.11.2021 tarihinde oynanan 1954 KELKİT BELEDİYESPOR-BAŞKENT GÖZGÖZLER AKADEMİ FK TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

1954 KELKİT BELEDİYESPOR Kulübü görevlisi OKTAY ÖZKAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 4/3 maddesi uyarınca ve "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 30.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR Kulübü futbolcusu OSMAN BAYRAK'ın 28.11.2021 tarihinde oynanan NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR-ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 29.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- ÇARŞAMBASPOR Kulübü kaleci antrenörü ERHAN KUŞKAPAN'ın 27.11.2021 tarihinde oynanan ALTINDAĞ SPOR-ÇARŞAMBASPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 28.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28- İSKENDERUNSPOR A.Ş. Kulübü'nün 28.11.2021 tarihinde oynanan İSKENDERUNSPOR A.Ş.-BITEXEN DÜZCESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı m.46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 3/2-f maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29- 52 ORDUSPOR FK Kulübü'nün 28.11.2021 tarihinde oynanan 52 ORDUSPOR FK-MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

30- SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübü'nün 28.11.2021 tarihinde oynanan SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR-KUŞADASISPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 4/3. Maddesi ve Yayın Talimatı'nın 13/3 ve 13/4 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

31- BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş. Kulübü'nün 28.11.2021 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş.-REDOKS DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

32- İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ'nün 27.11.2021 tarihinde oynanan İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ-BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ Başkanı METİN SALTIK'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 30.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ idarecisi ÜMİT GÜNAY'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 30.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

33- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü'nün 28.11.2021 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-ORDUSPOR 1967 FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ S.K. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

34- ORDUSPOR 1967 FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ S.K. Kulübü'nün 28.11.2021 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-ORDUSPOR 1967 FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ S.K. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 5/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

35- GÜMÜŞHANESPOR Kulübü'nün 28.11.2021 tarihinde oynanan YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR-GÜMÜŞHANESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

CEYHAN SPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 7. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.