SON DAKİKA! PFDK sevkleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler açıklandı.

Sevk kararları şu şekilde;

Hukuk Müşavirliği'nce 14.01.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 11.01.2020 tarihinde oynanan ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.-MANİSA FUTBOL KULÜBÜ TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ŞANLIURFASPOR Kulübü'nün 12.01.2020 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-BAŞKENT AKADEMİ FK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ÇORUM FK'nın 12.01.2020 tarihinde oynanan 1922 KONYASPOR-ÇORUM FK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- EYÜPSPOR Kulübü'nün 11.01.2020 tarihinde oynanan KIRŞEHİR BELEDİYESPOR-EYÜPSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

EYÜPSPOR Kulübü teknik sorumlusu ZAFER TURAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 12.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- BANDIRMASPOR Kulübü idarecisi ONUR GÖÇMEZ'in 11.01.2020 tarihinde oynanan BANDIRMASPOR-VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 12.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- TUZLASPOR A.Ş. Kulübü'nün 11.01.2020 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-GMG KASTAMONUSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "8 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR Kulübü idarecisi HAKAN CEYHAN'ın 12.01.2020 tarihinde oynanan PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR-UŞAKSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 14.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü'nün 11.01.2020 tarihinde oynanan ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-SERİK BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- KIZILCABÖLÜKSPOR Kulübü futbolcusu ALİ HELVACI'nın 12.01.2020 tarihinde oynanan KIZILCABÖLÜKSPOR-DÜZCESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca ve "tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 13.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- FETHİYESPOR Kulübü idarecisi İSMAİL ÖZTÜRK'ün 11.01.2020 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR-FETHİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 12.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- AĞRI 1970 SPOR Kulübü'nün 12.01.2020 tarihinde oynanan AĞRI 1970 SPOR-ELAZIĞ BELEDİYESPOR FK TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- KOCAELİSPOR Kulübü'nün 12.01.2020 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-PAYASSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- KEMERSPOR 2003 Kulübü'nün 12.01.2020 tarihinde oynanan KEMERSPOR 2003-CİZRESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KEMERSPOR 2003 Kulübü futbolcusu ERDİN ÜZER'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 13.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- NEVŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu MEHMET TOSUN'un 12.01.2020 tarihinde oynanan DİYARBEKİRSPOR A.Ş.-NEVŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 13.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ'nün 12.01.2020 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ-YOZGATSPOR 1959 FK TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü'nün 12.01.2020 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR-MUĞLASPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



