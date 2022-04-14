Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor maçının son dakikalarında karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan ile yaşadığı olay sonrası kırmızı kart gören Amar Rahmanovic'e 4 maç men cezası verdi.

Konyaspor'un futbolcusu Amar Rahmanovic'e, 'müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri' nedeniyle 4 resmi müsabakadan men ve 17. 500 TL para cezası verilirken, aynı müsabakada Konyaspor'a da 'saha olayları' ve 'kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle' para cezası verildi.

PFDK'nın aldığı karar şöyle:

"İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübünün, 09.04.2022 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü sporcusu AMAR RAHMANOVIC'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 17.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübünün, kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü başkanı FATİH ÖZGÖKÇEN'in, kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."



