Son dakika | PFDK kararları açıklandı! 4 maç men cezası

PFDK, Atakaş Hatayspor kalecisi Munir Mohamedi’ye Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 4 müsabakadan men cezası verdi. Karagümrüklü futbolcu Roco'ya da 3 maç men cezası verdi.

Kurul ayrıca, İsmail Kartal’ı ise Galatasaray maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maçla cezalandırdı. Tecrübeli teknik adam Karagümrük maçında cezasını çektiği için bu hafta takımının başında olacak.

PFDK'nın aldığı kararlar şu şekilde:

1- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübünün, 06.01.2021 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü teknik sorumlusu İSMAİL KARTAL'ın, 05.01.2021 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. sporcusu ENZO PABLO ROCO ROCO'nun, 06.01.2021 tarihinde oynanan FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü sporcusu MUNIR MOHAND MOHAMEDI'nin, 06.01.2021 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-ATAKAŞ HATAYSPOR Süper Lig müsabakasında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 17.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- ANKARASPOR Kulübünün, 07.01.2021 tarihinde oynanan ANKARASPOR-ADANA SPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- SAKARYASPOR A.Ş.'nin, 06.01.2021 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-GMG KASTAMONUSPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 18.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş.'nin, protokol tribünü ve yan tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamaları ve oturma düzenine aykırı hareket etmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş. sporcusu ALPAY KOÇAKLI'nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş. antrenörü ÖZCAN ZAFER'in, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- GMG KASTAMONUSPOR Kulübünün, 06.01.2021 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-GMG KASTAMONUSPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, zaman çizelgesine aykırı hareket edilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GMG KASTAMONUSPOR Kulübü malzemecisi OZAN ÇALIKOĞLU'nun, akredite edilmediği T alanda ve soyunma odasında bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- PENDİKSPOR Kulübünün, 06.01.2021 tarihinde oynanan PENDİKSPOR-BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada PENDİKSPOR Kulübünün, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamaları ve oturma düzenine aykırı hareket etmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- MAMAK FK başkanı YUSUF BULUT'un, 06.01.2021 tarihinde oynanan MAMAK FK-SERİK BELEDİYESPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 12.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MAMAK FK idarecisi MAZLUM PEKEN'in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 12.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MAMAK FK antrenörü ALPER GÜLTER'in, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MAMAK FK antrenörü EMRAH GÖRKEM ALP'in, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MAMAK FK kaleci antrenörü ERHAN KUŞKAPAN'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MAMAK FK sporcusu SALİH SEFERCİK'in, cezalı olduğu halde akredite alanda yer almasından dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR Kulübü hakkında, 06.01.2021 tarihinde oynanan KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR-KARDEMİR KARABÜKSPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, yedek kulübesinde bulunan mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; müsabaka görevli raporlarında somut tespit yapılmaması nedeniyle isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR Kulübünün, stadyuma giren tüm kişilerin ateş ölçümünün yapılması zorunluluğuna uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü hakkında, 06.01.2021 tarihinde oynanan KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR-KARDEMİR KARABÜKSPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, yedek kulübesinde bulunan mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; müsabaka görevli raporlarında somut tespit yapılmaması nedeniyle isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

12- KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. sporcusu BERK ALİ NİZAM'ın, 06.01.2021 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.-ETİMESGUT BLD.SPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. sporcusu VEYSEL SAPAN'ın, müsabaka bittikten sonra yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. sporcusu VEYSEL SAPAN'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- ŞANLIURFASPOR Kulübü görevlisi MEHMET EMİN ŞEKER'in, 06.01.2021 tarihinde Şanlıurfa Gap Stadyumunda oynanan ŞANLIURFASPOR-ERGENE VELİMEŞE SPOR Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka yardımcı hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- HEKİMOĞLU TRABZON Kulübü görevlisi SEMİH HEKİMOĞLU'nun, 06.01.2021 tarihinde oynanan HEKİMOĞLU TRABZON-ANKARA DEMİRSPOR Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HEKİMOĞLU TRABZON Kulübü antrenörü ADEM ÇAĞLAYAN hakkında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

15- İNEGÖLSPOR Kulübü idarecisi SEDAT ESADİ'nin, 06.01.2021 tarihinde oynanan HACETTEPE SPOR-İNEGÖLSPOR Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 2.700.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İNEGÖLSPOR Kulübü idarecisi VOLKAN KARDAŞ'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 2.700.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübünün, 06.01.2021 tarihinde oynanan ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR-SANCAKTEPE F.K. A.Ş. Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimata aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.'nin, 06.01.2021 tarihinde oynanan KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.-AMED SPORTİF FAALİYETLER Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.'nin, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.'nin, mensuplarının müsabaka sonrası saha içerisinde toplu olarak fotoğraf çektirmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.'nin, protokol tribününde yer alan mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. sporcusu YAKUP RAMAZAN ZORLU'nun, ihraç sonrası rakip takım mensubuna yönelik hakareti ve çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken müsabaka dışında ayrıca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. görevlisi MEHMET TIRAŞ'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu MANSUR ÇALAR'ın, 06.01.2021 tarihinde 12 Şubat Stadında oynanan KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.-AMED SPORTİF FAALİYETLER Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında görmüş olduğu kırmızı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin REDDİNE,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu MANSUR ÇALAR'ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu ABDULLAH YİĞİTER'in, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- TOKATSPOR A.Ş.'nin, 06.01.2021 tarihinde oynanan TOKATSPOR A.Ş.-KAHTA 02 SPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş.'nin, 06.01.2021 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş.-BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. başkanı ARİF GÜLEN'in, hak mahrumiyeti cezası devam ederken stadyumda yer almasından dolayı FDT'nin 50. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. başkanı ARİF GÜLEN'in maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 1.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. idarecisi ORHAN ATİK'in, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 1.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. idarecisi ORHAN ATİK'in rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. idarecisi HASAN ZENGİN'in, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 1.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. idarecisi HASAN ZENGİN'in, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. sporcusu HALİL İBRAHİM ŞAGAR'ın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. sporcusu ALPEREN CAN'ın, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. sporcusu BATUHAN GÜZEL'in, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. sporcusu FAİK KARTAL DURAN'ın, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. sporcusu FURKAN ÖZGÜL'ün, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. sporcusu HASAN GÖKSU'nun, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş.'nin, 06.01.2021 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş.-BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. idarecisi TEMEL EYÜBOĞLU'nun, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 6.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. idarecisi TEMEL EYÜBOĞLU'nun, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 1.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. idarecisi MUHAMMET UÇAR'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 1.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. idarecisi MUHAMMET UÇAR'ın, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 4.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. idarecisi HÜSEYİN HÜSNÜ KESKİN'in, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 1.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. kaleci antrenörü İHSAN ŞEN'in, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. antrenörü MEHMET FATİH KÖSE'nin, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. antrenörü MEHMET FATİH KÖSE'nin, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. masörü FIRAT DAĞAŞAN'ın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. sporcusu RAMAZAN EVREN ÜSTÜNDAĞ'ın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. sporcusu ALPER SÜRÜCÜ'nün, rakip takım sporcularına yönelik saldırıları nedeniyle 12 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. sporcusu OĞUZHAN ACAR'ın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş.'nin, 06.01.2021 tarihinde oynanan ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş.-FETHİYESPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş.'nin, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş.'nin, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş. antrenörü ONUR ADEM ŞENKARDEŞ'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü SEYFETTİN KURTULMUŞ'un, 06.01.2021 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR-YOMRA SPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu MERT ÇAPAR'ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- YOZGATSPOR 1959 FK'nın, 06.01.2021 tarihinde oynanan YOZGATSPOR 1959 FK-KARAMAN BELEDİYESPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YOZGATSPOR 1959 FK'nın, bir mensubunun akredite edilmediği T alanında bulunması ve protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YOZGATSPOR 1959 FK'nın, protokol tribününde oturma düzenine ve sosyal mesafe kuralına aykırı hareket edilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YOZGATSPOR 1959 FK idarecisi OSMAN SOLMAZ'ın, protokol listesinde adının bulunmamasına rağmen protokol tribününe girmesi ve akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YOZGATSPOR 1959 FK idarecisi OSMAN SOLMAZ'ın, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 125 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 14.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YOZGATSPOR 1959 FK antrenörü NİHAT TİNEL'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YOZGATSPOR 1959 FK görevlisi İHSAN ASLAN'ın, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- KARAMAN BELEDİYESPOR Kulübünün, 06.01.2021 tarihinde oynanan YOZGATSPOR 1959 FK-KARAMAN BELEDİYESPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasında, protokol tribününde oturma düzenine ve sosyal mesafe kuralına aykırı hareket edilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- ARHAVİSPOR Kulübünün, 06.01.2021 tarihinde oynanan ARHAVİSPOR-GÖLCÜKSPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensubunun neden olduğu saha olayları nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARHAVİSPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARHAVİSPOR Kulübü antrenörü İLKER AKDEMİR'in, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARHAVİSPOR Kulübü antrenörü İLKER AKDEMİR'in ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARHAVİSPOR Kulübü teknik sorumlusu UFUK SARI'nın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARHAVİSPOR Kulübü masörü ARMAĞAN ÖZTÜRK'ün, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARHAVİSPOR Kulübü masörü ARMAĞAN ÖZTÜRK'ün, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- CİZRE SPOR Kulübünün, 06.01.2021 tarihinde oynanan CİZRE SPOR-YALOVASPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada CİZRE SPOR Kulübünün, protokol tribününde yer alan mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada CİZRE SPOR Kulübü görevlisi FATİH MUNĞAN'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada CİZRE SPOR Kulübü görevlisi FATİH MUNĞAN'ın, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada CİZRE SPOR Kulübü masörü ÇAĞRI EKER'in, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- ÇARŞAMBASPOR Kulübünün, 06.01.2021 tarihinde oynanan ÇARŞAMBASPOR-ESENLER EROKSPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR Kulübü malzemecisi RECEP ÖZEV'in, 07.01.2021 tarihinde oynanan KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR-DÜZCESPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR Kulübü malzemecisi RECEP ÖZEV'in, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir.