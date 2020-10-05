Fenerbahçe, kadrosuna katmaya hazırlandığı Arjantinli oyuncu Diego Perotti'yi İstanbul'a getirmişti. Fakat bugün İtalyan basını, oyuncunun transferi adına yürütülen görüşmelerde sorun çıktığını aktarmakta.

Il Tempo'nun haberine göre Fenerbahçe, oyuncunun imzalamaya hazırlandığı sözleşmenin ikinci yılına ilişkin farklı koşullar ortaya sundu. Bu gelişme sonrası oyuncunun menajerinin iki taraf arasında anlaşma zemini sağlamak adına temaslarını sürdürdüğü aktarıldı.

Roma ile anlaşma sağlanması sonucunda şu an İstanbul'da bulunan Arjantinli oyuncunun nihai kararını bugün vereceği ifade edilmekte. Fenerbahçe, 3 Ekim Cumartesi günü oyuncuyla görüşmelere başlandığını "Kulübümüz, Diego Perotti ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, görüşmeler, sağlık kontrolleri ve transfer süreçlerinin ilerletilmesi kapsamında bugün İstanbul’a gelmiştir" ifadeleriyle duyurmuştu.