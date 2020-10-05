SON DAKİKA | Perotti'nin Fenerbahçe'ye transferinde pürüz iddiası
Son dakika... İtalyan basını, Fenerbahçe'nin resmi transfer görüşmeleri adına İstanbul'a getirdiği Arjantinli oyuncu Diego Perotti ile anlaşma noktasında sorunlar yaşandığını iddia etti. Oyuncunun sözleşmesindeki ikinci yıla ilişkin şartlarda değişim olduğu ve Arjantinli oyuncunun nihai kararını bugün vereceği aktarıldı.
Fenerbahçe, kadrosuna katmaya hazırlandığı Arjantinli oyuncu Diego Perotti'yi İstanbul'a getirmişti. Fakat bugün İtalyan basını, oyuncunun transferi adına yürütülen görüşmelerde sorun çıktığını aktarmakta.
Il Tempo'nun haberine göre Fenerbahçe, oyuncunun imzalamaya hazırlandığı sözleşmenin ikinci yılına ilişkin farklı koşullar ortaya sundu. Bu gelişme sonrası oyuncunun menajerinin iki taraf arasında anlaşma zemini sağlamak adına temaslarını sürdürdüğü aktarıldı.
Roma ile anlaşma sağlanması sonucunda şu an İstanbul'da bulunan Arjantinli oyuncunun nihai kararını bugün vereceği ifade edilmekte. Fenerbahçe, 3 Ekim Cumartesi günü oyuncuyla görüşmelere başlandığını "Kulübümüz, Diego Perotti ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, görüşmeler, sağlık kontrolleri ve transfer süreçlerinin ilerletilmesi kapsamında bugün İstanbul’a gelmiştir" ifadeleriyle duyurmuştu.