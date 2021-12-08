Son Dakika | Pelkas, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Fenerbahçe haberi... Geçtiğimiz sezonki performansıyla yıldızlaşan ve taraftarın sevgilisi haline gelen ancak bu sezon Vitor Pereira'nın gözüne giremeyen ve forma şansı bulmakta zorlanan Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe ile yol ayrımında.
Fenerbahçe 'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı, geçtiğimiz sezon da iyi bir performans gösteren Dimitrios Pelkas bu sezon adeta kayboldu.
Menajeriyle görüştü
Daha önce "Kendime olan güveni yitirdim" açıklamasını yapan Yunan oyuncunun menajeri ile bir araya geldiği ve "Futbol kariyerim için başka bir takıma transfer olmam gerekiyor. Mümkünse devre arasında transferim gerçekleşsin" dediği öğrenildi.
İtalyan ve Rus takımları istiyor
Dimitrios Pelkas'a Yunanistan dışında, İtalyan ve Rus kulüplerinin ilgisi olduğu da gelen haberler arasında.
10 milyon Euro istenmişti
Fenerbahçe sezon başında Pelkas için gelen 7 milyon Euro civarındaki teklifleri geri çevirmiş ve 9-10 milyon civarında ücret talep etmişti.
Kaynak: Takvim