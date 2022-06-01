İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, dünyaca ünlü Fransız orta sahası Paul Pogba'nın bu yaz kulüpten ayrılacağını açıkladı.

Juventus iddiası

Avrupa'nın dev kulüpleri Paul Pogba'yı gündemine alırken Juventus, 29 yaşındaki yıldız için devreye girdiği iddia edildi. İtalyan temsilcisinin Pogba'ya 3 yıllık bir sözleşme teklif ettiği bahsedilirken yıllıkta 7,5 milyon Euro maaş önerdiği yazıldı. Ancak Paul Pogba'nın yıllık 11 milyon Euro maaş talep etmesinden ötürü görüşmelerin sekteye uğradığı belirtildi.







