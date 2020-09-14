Galatasaray, Etebo'yu kadrosuna kattıktan sonra daha farklı profilde bir orta saha oyuncusu için transfer çalışmalarını sürdürürken gündemdeki isimlerden biri de Roma forması giyen Javier Pastore... Giornale Romanista'nın Tuttomercatoweb'e dayandırdığı habere göre Pastore, Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor.

Roma ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun takımdan gönderilmesi gündemde olsa da Galatasaray'ın kiralama teklifinin transferi çıkmaza sokabileceği aktarılmakta. Çünkü Roma, şu ana kadar istediği verimi alamadığı Arjantinli yıldızın yüksek maliyetinden bir satış yoluyla kurtulmanın hesaplarını yapmakta. Galatasaray'ın ise mevcut durumda oyuncunun maaşının tamamını karşılamak istemediği aktarılmakta.

2011 yılında İtalyan ekibi Palermo'dan 42 milyon Euro bonservis karşılığında PSG'ye transfer olan yıldız oyuncu, 2018'de ise 24.7 milyon Euro bonservis bedeli ile Roma'ya transfer olarak İtalya'ya dönmüştü.

31 yaşındaki oyuncu, bugüne kadar Arjantin Milli Takımı formasıyla da 29 maça çıkarken 2 gol atmıştı.