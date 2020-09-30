Transfer döneminin flaş takımlarından Fenerbahçe kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler, geçen sezon Aytemiz Alanyaspor forması giyen Papiss Cisse ile transfer görüşmesi yapmak için oyuncuyu İstanbul'a davet etti. Senegalli futbolcu ile Emre Belözoğlu, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da forma giyen Papiss Cisse, bugün saat 16:45'te Fenerbahçe için İstanbul'a geldi. İngiltere'nin Manchester kentinden kalkan tarifeli uçakla saat 16.45'te İstanbul Havalimanı'na ulaşan Papiss Cisse, havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ANLAŞMA YOK, GÖRÜŞMEYE GELDİM"

Erol Bulut ile çalışmayı çok istediğini dile getiren Cisse, "Ancak henüz bir anlaşma yok. Görüşmeye geldim. Fiziksel durumumla ilgili bir sıkıntı yok" dedi. "Beşiktaş ile görüştün mü" sorusuna yanıt veren yıldız oyuncu, "Beşiktaş ile bir görüşmem olmadı, Fenerbahçe için buradayım" yanıtını verdi. Cisse sonrasında sarı lacivertli yetkililerle görüşmek üzere havalimanından ayrıldı.

Yapılan görüşmeler sonrası golcü futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Papiss Cisse Alanyaspor formasıyla Süper Lig'de 58 maça çıkarken, 38 gol atıp, 2 asistlik bir performans sergiledi.

Senegalli golcü Türkiye Kupası'nda da 7 maçta 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı.



