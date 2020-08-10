SON DAKİKA | PAOK - Beşiktaş maçının adresi değişebilir!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan temsilcilerimizden Beşiktaş, ikinci ön eleme turunda Yunanistan ekibi PAOK ile eşleşti. Karşılaşmanın 25 veya 26 Ağustos tarihinde Selanik'teki Toumba Stadyumu'nda oynanacağı ilan edilse de Türkiye ile Yunanistan arasındaki artan gerilimin maçın adresini değiştirebileceği iddia edildi.

Yunan basınından Sportime'a göre maç Toumba'da oynanacak şeklinde ilan edilmiş olsa da son günlerde iki ülke arasında Ege'de artan gerilimin maçın yerini değiştirebileceği belirtildi. Geçmişte UEFA'nın benzer durumlarda değişikliğe gitmesi nedeniyle iki ülke arasında art arda gelen açıklamaların seyrinin izlendiği aktarıldı.

Yine Yunan basınından Gazzetta.gr ise maçın oynanma tarihine kadar değişimler yaşanabileceğini belirtti. Türkiye - Yunanistan ilişkilerindeki durumun ve corona virüs salgın sürecindeki gelişmelerin maçın oynanacağı yeri kesin kılmadığını belirtti.