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Son dakika | Ozan ve Çağlar Milli Takım'a katıldı!

Kariyerini İngiltere'de sürdüren ve Covid 19 önlemleri kapsamında A Milli Takım kampında yer alamayan Çağlar Söyüncü ile Ozan Kabak milli takım kampına katıldı.

03 Eylül 2021, Cuma 13:30 Son Güncelleme:
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Son dakika | Ozan ve Çağlar Milli Takım'a katıldı!

Karadağ ile oynanan karşılaşmada forma giyemeyen Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak A Milli Takım 'ın Cebelitarık'la oynayacağı maçın kafilesine katıldı.

Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü ve Norwich City'e transfer olan Ozan Kabak Şenol Güneş'in şans vermeleri halinde Cebelitarık maçında forma giyebilecekler.

İngiliz kulüpleri, pandemi nedeniyle seyehat konusunda kırmızı listede olan Türkiye'ye futbolcularını göndermeme kararı almıştı.

Brendford forması giyen Halil Dervişoğlu ise Galatasaray transferi sonrası A Milli Takım'ın kampına dahil olmuştu...

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