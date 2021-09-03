Karadağ ile oynanan karşılaşmada forma giyemeyen Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak A Milli Takım 'ın Cebelitarık'la oynayacağı maçın kafilesine katıldı.
Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü ve Norwich City'e transfer olan Ozan Kabak Şenol Güneş'in şans vermeleri halinde Cebelitarık maçında forma giyebilecekler.
İngiliz kulüpleri, pandemi nedeniyle seyehat konusunda kırmızı listede olan Türkiye'ye futbolcularını göndermeme kararı almıştı.
Brendford forması giyen Halil Dervişoğlu ise Galatasaray transferi sonrası A Milli Takım'ın kampına dahil olmuştu...