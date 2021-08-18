Fenerbahçe 'de son dakika Ozan Tufan gelişmesi yaşandı. Sarı-Lacivertliler'de bu sezon takımda fazla şans bulamayan Ozan Tufan'a İngiltere'den transfer teklifi geldi.

Antrenmana çıkmadı

Premier Lig ekiplerinden Watford'un teklif yaptığı Ozan, transfer görüşmesi yapmak için Vitor Pereira'dan izin istedi ve antrenmana katılmadı.

Fenerbahçe ile Watford anlaştı

Fenerbahçe ile Watford, oyuncunun kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı. Premier Lig ekibi Fenerbahçe'ye 1 milyon euro kiralama ücreti ödeyecek. Zorunlu satınalma opsyonu olarak da iki takım 7.5 milyon euro bedelde anlaşmaya vardı.

Yusuf Dursun