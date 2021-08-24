Son dakika... Ozan Tufan ve Çağlar Söyüncü milli maçta oynayamayabilir

İngiltere Premier Lig kulüpleri, milli maçlarla ilgili koronavirüs kararı aldı. Buna göre koronavirüs kırmızı listesinde bulunan ülkelerin milli takımlarına oyuncularını göndermesine izin verilmeyecek.

İngiltere'de Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü ile geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe 'den Watford'a transfer olan Ozan Tufan'ın milli maçlarda oynamaması gündeme geldi.

İşte Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Elemeleri Eylül ayı maç programı;

1 Eylül Türkiye-Karadağ

4 Eylül Cebelitarık-Türkiye

7 Eylül Hollanda-Türkiye







