Son dakika! Ozan Tufan, Hull City ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe 'de geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılan Ozan Tufan takımdan ayrılıyor.

The Athletic'te yer alan habere göre Ozan Tufan, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City ile anlaşma sağladı.

Sözleşme detayları belli değil

Anlaşmanın tam detayları şu an için bilinmiyor ancak performansa bağlı olarak artacak iki veya üç yıllık bir sözleşme olması tahmin ediliyor.

Milli orta sahanın bu hafta sonu yeni takımına katılması bekleniyor.

Kadro dışı bırakıldı

Geçtiğimiz sezonun başında Watford'a kiralık olarak transfer olan ancak yarı dönemde Fenerbahçe'ye geri dönen Ozan Tufan, sonrasında Sarı-Lacivertli ekipte Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.



