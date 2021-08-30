Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Liverpool forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, yeni Premier Lig'e döndü. 21 yaşındaki savunma oyuncusu Norwich City'ye resmen transfer oldu. Ozan Kabak kiralık olarak Premier Lig ekibine imza attı.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1432396318975070214
Sezon bitiminde Schalke'ye geri dönen Ozan Kabak, sezon öncesi çalışmalarına katılmıştı ancak takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılıyordu. Ozan'ın yeni adresi İngiltere oldu. Ozan Kabak geçen sezon Liverpool forması altında 4 tanesi Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 13 maça çıkmıştı.
Ozan'dan ilk sözler
Forma numarası belli oldu
Ozan Kabak yeni takımında 15 numaralı formayı giyecek.