Ozan Kabak Premier Lig'e geri dönüyor! Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Liverpool forması giyen milli futbolcumuz, sezon bitiminde Schalke'ye geri dönmüştü.

Bundesliga 2'de mücadele edecek olan Schalke ile sezon öncesi çalışmalarına katılan ancak takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılan Ozan Kabak'ın yeni adresi Norwich oluyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre Norwich, Ozan için Schalke'ye resmi teklif yaptı. Görüşmeler olumlu yönde ilerliyor.

Ozan Kabak'ın Norwich'e transferi kısa süre içerisinde gerçekleşecek.