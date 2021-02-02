Premier Lig'e bir Türk oyuncu daha transfer oldu...Schalke 04 forması giyen Milli oyuncu Ozan Kabak, Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'a transfer oldu.

Virgil Van Dijk'ın sakatlığının ardından stoper bölgesinde eksiği bulunan Liverpool, Schalke 04 takımından Ozan Kabak'ı transfer etti.

2018-19 sezonunda Galatasaray ile yakaladığı çıkışın ardından Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, 2019-2020 sezonu başında 15 milyon Euro bedelle Schalke 04'e geçmişti.

Ozan Kabak böylece Nuri Şahin, Türk asıllı Alman oyuncular Emre Can ve Samed Yeşil'in ardından Liverpool forması giyen bir başka Türk olacak. Premier Lig'de forma giyen Milli oyuncuların sayısı da artıyor. Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu ile birlikte Ozan Kabak'ta İngiltere'yi seçmiş oldu

Ozan Kabak 19 numaralı formayı giyecek

Liverpool transferi sosyal medya hesabından duyurdu









https://twitter.com/LFC/status/1356361268307914752



