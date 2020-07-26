SON DAKİKA! Ozan Kabak bombası! 35 milyon euro...

Altyapısından yetiştiği Galatasaray 'dan Ocak 2019'da 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, aynı sezonun sonunda da 15 milyon euro'ya Schalke 04'e imza atmıştı. Gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın devlerini peşinden koşturan 20 yaşındaki stoper hakkında bugün Alman basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi.

Ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi Bild'in okuyucularıyla paylaştığı habere göre Premier Lig'de 30 sene aranın ardından şampiyonluğa ulaşan Liverpool, takımdan ayrılan Dejan Lovren'in yerini milli stoperle doldurmayı planlıyor. Haberde serbest kalma bedeli gelecek yıldan itibaren 45 milyon euro'ya yükselecek olan Ozan için Schalke yönetiminin 35 milyon euroluk bir teklife evet diyeceği belirtildi.

Bundesliga ekibiyle 2024 yazına dek sözleşmesi bulunan Ozan, bu sezon forma şansı bulduğu 28 maçta takımına 3 gol ve 1 asistlik bir katkı sunmuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler