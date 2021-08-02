Hery Onyekuru'nun yeni takımı belli oldu. Nijeryalı kanat oyuncusu Yunanistan'ın Olympiakos takımına transfer oldu. Yunan ekibi transferi resmen açıkladı.

Galatasaray 2018-2019 sezonunda Onyekuru'yu Everton'dan kiralamıştı. O sezon 44 maçta 16 gol ve 4 asistlik performans sergileyen hücum oyuncusu şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

Onyekuru o sezonun ardından 13.5 milyon Euro'ya Monaco'ya transfer oldu. Monaco daha sonra iki sezon boyunca Onyekuru'yu Galatasaray'a yine kiraladı. Son olarak 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde bonservisinin %50 için 4.6 milyon Euro satın alma maddesi vardı. Sarı-Kırmızılı takım bu maddeyi kullanmadı ve Onyekuru 5 milyon Euro karşılığında Olympiakos'a transfer oldu.



