"İspanya'da Malaga'ya gittim gezmeye"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Bulut, "İspanya'da abimle dolaştık, güneşi gördük. Almanya'da pek görememiştik. 1 hafta orada kaldık ve geri döndüm. Almanya'da Dortmund'a yakın bir yerde yaşıyorum. İspanya'da Marbella'ya gezmeye gitmiştim.

İspanya'dan teklif var mı?

İspanya'dan taliplerim var mı açıkçası ben duymadım. Olabilir ben tekliflere açığım. Ülkelere bağlı değilim. İspanya'da olsa İspanya olur, İtalya olur, Almanya olur, Türkiye'de öyle. Bir yere bağlı kalmak istemiyorum. Projeler, oynama şartları, ligin kalitesinden ziyade, ortam gibi şeyler çok önemli.

galatasaray" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Galatasaray açıklaması...

Ben sordum, Galatasaray'la görüşme olacak dediler ama oldu mu olmadı mı onu bilmiyorum. Elyasa Süme abi verdi bana bu bilgiyi. İlgi olduğunu söyledi ama gerisi yok. 1 sene daha sözleşmem var. O yüzden ben bekliyorum. Olursa olur, olmazsa Kayseri'de mutluyum. Kendimi pek baskı altına koymuyorum.

" Beşiktaş hakkında konuşmuştuk"

Büyük takımda oynamak gurur vericidir. Ben bunu 2 sene önce demiştim. Orada Beşiktaş hakkında konuşmuştuk. Verdiğim emeklerin karşılığını almamk gibi bir durum bu. Merdiveni yukarı çıkarken bir takılı kalırsın, devam edersin. Futbolda zaten her zaman yüzde yüzünü verirsen kendini aynaya bakabilecek durumda olursun.

"Transfer hakkında konuşmadım"

Ben Kayseri'de kimseyle konuşmadım transfer hakkında. Hatta konuşamam zaten. Kayserispor bana çok destek verdi. Hem saha içinde hem saha dışında. Berna başkan ve Hikmet hocam bana çok yardımcı oldular. Benim gitmek gibi bir niyetim yok ama kulüpler anlaşırsa neden olmasın.

"Okan hoca Galatasaray'da da büyük işler başarabilir"

Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen Okan Buruk'u izleme şansım olmadı. Belki görmüşümdür ama şu anda hatırlamıyorum. Okan hoca gerçekten çok iyi teknik direktör. Başakşehir'deki oynattığı futbolu son dönemlerde herkes takdir etti, herkes çok sevdi. Bence Başakşehir'i Başakşehir yapan Okan hocaydı. Galatasaray'da da büyük işler başarabilir.

Türkiye'de en beğendiği sağ bek?

Fenerbahçe 'de Osayi-Samuel çok iyi performans sergiledi sağ bekte. Yine Trabzonspor'dan Dorukhan da çok iyi oynadı. Rosier'i zaten geçen seneden biliyoruz. Orada sağ bek pozisyonunda en iyi oyuncu seçildi. Kalitesini herkes biliyor.

"Omar çok dayanıklı bir oyuncu"

Galatasaray'daki Omar'ı Olympiakos'taki zamandan beri biliyorum. Galatasaray'da da iyi performans sergilemişti. Çok dayanıklı bir oyuncu. İnşallah kazasız, sakatsız sezonlar geçirir" dedi.

Geçen sezonki performansı

Öte yandan, kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam eden sağ bek oyuncusu, geçtiğimiz sezon çıktığı 41 maçta 1 gol ve 8 asist kaydetti.