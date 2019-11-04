Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, kulübün resmi sitesinden oldukça sert ifadeler içeren bir mesaj paylaştı. Ayrıca Bordo Mavili ekip pozisyonların yer aldığı bir video da paylaştı.

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, sezon başından itibaren hakemlerin kendilerine karşı açık bir operasyon içerisinde olduğunu savundu.

Sağıroğlu, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sezon başından itibaren hakemler bize karşı açık bir operasyon içerisindedir. Bu durum yayınladığımız görüntülerle de bariz şekilde ortaya çıkıyor. Bunu yapanlar bir an önce suç ortaklarıyla birlikte Türk futbolundan ellerini çekmelidir." ifadelerini kullandı.

İşte yapılan açıklama:

"Sezon başından itibaren hakemler bize karşı açık bir operasyon içerisindedir. Bu durum yayınladığımız görüntülerle de bariz şekilde ortaya çıkıyor. Bunu yapanlar biran önce suç ortaklarıyla birlikte Türk futbolundan ellerini çekmelidir!"