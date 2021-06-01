Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Tivibu Spor'a konuştu. İşte Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar:

7-0'lık Beşiktaş maçında takımın başında olsaydım skorun değişeceğini sanmıyorum. O zaman yardımcıma saygısızlık yaparım. Kendimi övmüş gibi olur. O gün sahada bize yakışmayan futbol ve skor vardı. Daha 20. dakikada 3-0 olmuş, nasıl değiştireceksiniz? Devre arasında 11 oyuncu değiştirseniz o bile fayda etmez, devreye 5-0 girdik. Bizi çok üzen bir skor oldu.

Billong milli takıma Beşiktaş maçından 2 hafta önce davet edildi

Biz Billong'la zaten devam etmeyi düşünmüyorduk, yerine adam bakıyorduk. Billong'a milli takımdan davet geldiğini ben Beşiktaş maçından 2-3 hafta önce biliyordum. Kamerun vatandaşlığına geçmeye çalışıyordu, benden izin istemişti. Ben Billong'a izin verdim. Beşiktaş maçıyla alakalı bir şey yok. Ben zaten kendisine devam etmeyeceğimizi ilettim, yerine daha atletik bir oyuncu bakıyorduk. Yoksa farklı bir düşünce yok.

Sergen hoca beni iyi tanımıyormuş

Beşiktaş maçından sonra polemiklere cevap verme gereği duymadım. Galatasaray maçından önce de ben ve Gökhan Zan hoca üzerinden algı yapıldı. Sosyal medyada algı yapanların adına üzülüyorum. Sergen hocanın açıklamalarına bir yorum yapmak istemiyorum. Zaten spor yazarları beni iyi tanıdıkları için gereken cevabı verdi. Demek ki Sergen hoca beni iyi tanımıyormuş. İlk yarıdaki 2-2'lik Beşiktaş maçından çok keyif aldım. Fenerbahçe ve Trabzonspor, sahamızda savunma ağırlıklı oynamıştı. Beşiktaş ise açık ve riskli. İyi maçtı.

Boupendza transfer olur

Boupendza'ya çok ciddi teklifler var. Transfer olacağını düşünüyorum. Mame Diouf'un bir sene daha sözleşmesi var ve kendisi de mutlu. Umarım Diouf ile devam ederiz. Bazı oyuncuları tespit ettik, kulübümüz görüşmeleri yapıyor. (Tivibu Spor)