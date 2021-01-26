Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, Duarte ve Junior Fernandes’in ardından üçüncü transferini yaptı. Turuncu-Lacivertliler, Konyaspor'dan Ömer Ali Şahiner'i kadrosuna kattığını açıkladı. İstanbul ekibinden yapılan transfer duyurusunda; Şair Edip Cansever'in 'Umuş' şiirinin ilk kıtası alındı ve ''Bütün iyi kitapların sonunda. Bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda. Meltemi senden esen. Soluğu sende olan. Yeni bir başlangıç vardır...'' sözleri paylaşıldı.

Ömer Ali ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı, ''Kulübümüz, Konyaspor’da oynayan başarılı futbolcu Ömer Ali Şahiner’i 2.5 yıllığına kadrosuna kattı. Başarılı kanat oyuncusunun imza töreninde CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Uzun yıllar Konyaspor’da oynayan ve kaptanlığını yapan Ömer Ali Şahiner'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.





Futbola 2004 yılında Karabağ GB’de başlayan Ömer Ali, 2007’de kapısından içeri girdiği Konyaspor’da tam 14 yıl geçirdi. Birçok defa İstanbul takımlarının kapısından dönen 29 yaşındaki oyuncu Konyaspor’la 1. Lig şampiyonluğu yaşadı. Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazandı. UEFA Avrupa Ligi’nde ter döktü.