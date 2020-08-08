Son dakika haberi... Olympiacos'un başarılı sağ beki Omar Elabdellaoui, 2014'te transfer olduğu Yunan ekibine veda etti. 28 yaşındaki sağ bek, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiacos'un Wolverhampton'a elenmesi sonrası takımdan resmen ayrıldı.

Kontratı sona eren Norveçli oyuncu; veda mesajında, "Bu takımı seviyorum. Bu takım benim ailem. Benim için çok zor bir seçimdi. Olympiacos beni tutmaya çalıştı. Çok konuştuk ama reddedemeyeceğim bir teklif aldığım için ayrılmayı seçtim. Siz benim ikinci ailemsiniz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile 3 yıllık anlaşmaya varan tecrübeli sağ bekin, kısa süre içerisinde Sarı-Kırmızılılar ile resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.







