Son dakika | Omar Elabdellaoui Galatasaray'da...

Galatasaray, Olympiakoskos forması giyen Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui transferini kesin olarak bitirdi. Yıllık 1 milyon Euro'ya el sıkışılan 28 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

06 Ağustos 2020, Perşembe 17:58 Son Güncelleme:
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Son dakika | Omar Elabdellaoui Galatasaray'da...

Galatasaray Arda Turan'ın ardından transferde hareketli günler yaşıyor. Olympiakos forması giyen Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui transferi mutlu sona ulaşan Sarı-Kırmızılı takım 28 yaşınadki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak. 

Yıllık 1 milyon Euro

Mariano'nun yerine takıma katılacak Omar Elabdellaoui Galatasaray'dan yıllık 1 milyon Euro kazanacak. Transfer Olympiakos'un UEFA Avrupa Ligi macerası bittikten sonra açıklanacak.

Yunan ekibiyle bu sezon 46 maçta forma giyen Elabdellaoui 1 gol 2 asistlik performans sergiledi. Norveçli oyuncunun bu sezon sonunda sözleşmesi sona eriyordu.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr

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