Son dakika | Omar Elabdellaoui Galatasaray'da...
Galatasaray, Olympiakoskos forması giyen Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui transferini kesin olarak bitirdi. Yıllık 1 milyon Euro'ya el sıkışılan 28 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak.
Galatasaray Arda Turan'ın ardından transferde hareketli günler yaşıyor. Olympiakos forması giyen Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui transferi mutlu sona ulaşan Sarı-Kırmızılı takım 28 yaşınadki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Yıllık 1 milyon Euro
Mariano'nun yerine takıma katılacak Omar Elabdellaoui Galatasaray'dan yıllık 1 milyon Euro kazanacak. Transfer Olympiakos'un UEFA Avrupa Ligi macerası bittikten sonra açıklanacak.
Yunan ekibiyle bu sezon 46 maçta forma giyen Elabdellaoui 1 gol 2 asistlik performans sergiledi. Norveçli oyuncunun bu sezon sonunda sözleşmesi sona eriyordu.
Yakup Çınar - Fanatik.com.tr