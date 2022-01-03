Olimpiyatların en unutulmaz kahramanlarından Viktor Saneyev, hayatını kaybetti. Gürcistan doğumlu üç adım atlamacı Saneyev, 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sputnik'in haberine göre Saneyev, Sydney'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Efsane sporcunun vefatı, atletizm dünyasında büyük bir üzüntüye neden oldu.

1945 yılında Gürcistan'da dünyaya gelen Victor Saneyev, yüksek atlama ile başladığı kariyerinde 1963 yılında üç adım atlamaya yöneldi. Sovyetler Birliği sporcusu olarak 1968 Mexico City, 1972 Münih ve 1976 Montreal Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Saneyev, 1980 Moskova'da ise gümüş madalyanın sahibi olmuştu. 1969 Atina ve 1974 Roma Avrupa Şampiyonlarında da altın madalya kazanmıştı.

1968'deki performansı unutulmuyor

Viktor Saneyev'in Nelson Prudencio ve Guiseppe Gentile ile 1968 Mexico City Olimpiyatları'nda verdiği altın madalya mücadelesi unutulmaz olimpiyat anları arasında yer alıyor. 3 sporcunun 4 kez dünya rekoru kırmayı başardığı yarışmada 17.39'luk derecesiyle altın madalya Saneyev'in olmuştu.