Gelecek sezon için teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe 'nin uzun zamandır takımın başına getirmek istediği dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Portekiz basınından CMTV'de yer alan habere göre Fenerbahçe, Jorge Jesus ile anlaşmaya vardı ve 67 yaşındaki teknik adamın Sarı-Lacivertlilerin yeni teknik direktörü olacağı iddia edildi.

Başkan Ali Koç devrede

Bugün gündemde yer alan haberlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, 67 yaşındaki teknik adamı ikna etmek için Lizbon’da bir kez daha görüşmeler yapacağı ve artık anlaşma konusunda adımlar atacakları kaydedilmişti.

Bilindiği üzere Sarı-Lacivertliler'in uzun zamandır ilgilendiği Jorge Jesus geçtiğimiz hafta Portekiz'de Başkan Ali Koç ile bir araya gelmiş ve ardından da Fenerbahçe'den teklif aldığını itiraf etmişti.

En son Portekiz ekibi Benfica'yı çalıştıran 67 yaşındaki dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, 28 Aralık 2021'de görevinden ayrılmış ve o günden bu yana takım çalıştırmıyordu.



