Son dakika haberi: Beştepe'de corona virüsü zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, YÖK Başkanı Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve bürokratlar katıldı. Önemli kararların alındığı toplantı 5 saat sürdü.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sözcüsü, 4.5 saat süren toplantının artından corona virüsü hakkında alınan tedbirlerin değerlendirildiğini söyledi.

Okullar tatil oldu mu?

Corona virüse önlem gerekçesiyle ilk ve orta dereceli okullar 1 hafta, üniversiteler ise 3 haftalığına tatil edildi. Karar, 16 Mart tarihi itibarıyla geçerli olacak.

İbrahim Kalın'ın açıklaması şu şekilde: İlkokul ve liseler 16 Mart'ta 1 hafta tatil edilecek. 23 Mart'tan itibaren öğrenciler uzaktan eğitime tabi tutulacaklar.

Üniversitelerin ve okulların tatil edilmesi hakkındaki beklentiye yönelik ilk olarak Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk tarafından bir açıklama yapılmış ve coronavirüs tedbirleri kapsamındaki sürecin değerlendirilmesi için Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerin devam edildiğini bildirilmişti.

Üniversiteler tatil oldu mu?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: ''Üniversitelerimiz de 16 Mart itibari ile 3 hafta tatil edilecek.'' dedi.