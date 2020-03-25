Son dakika haberi: Corona virüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un katılımıyla toplandı. Toplantının ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantının ana gündemi olan okul tatili süresi uzatıldı. Evde eğitim süreci, 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca:

"Bu hastalığa karşı elimizde bir koz var. Yakalanmamak. Devlet bu mücadele de yaptırım gücüdür. Uygulama bize bağlıdır. Evinize çekilerek ve temastan kaçınarak kurtulabilirsiniz. Devletimiz güçlüdür ve diğer ülkeler işle kıyaslanamayacak kadar güçlüdür. Gençler, birlikte bulunulan ortamlarda sizleri ve büyüklerinizi öldürüyor. Kendi dünyanıza çekilin. Mustafa Kutlu ya da Tolstoy'u okuyun. Bu günler sizler için yatırım olsun. Virüs, genç ya da orta yaşlı ayrımı yapmıyor. Dikkatli olmalısınız. Çocuklar artık oyunları evde oynuyoruz. Sevgimizi, saygımızı uzaktan gösteriyoruz. "

Okul tatili uzatılacak

"Eğitim devam ediyor. Bir süreliğine eğitim, internet ve TV üzerinde veriliyor. Bu bir tatil değildir, okul devam ediyor. Verilen ara uzatılacak. Birazdan Milli Eğitim Bakanımız açıklayacak. Başka ülkelere benzememek için çalışmalıyız. Kritik eşikler var buradan geçtikten sonra geri dönüş zordur. Size çok basit tedbirleri uygulamaya davet ediyorum. Unutmayın hayat eve sığar. Sosyal izolasyon diyoruz. Mesafeyi bakın toplantıda da böyle koruyoruz"

Dijital ortamda vaka sayıları açıklanacak

"Biliyorsunuz her gün vaka sayılarını açıklıyoruz. Artık hem toplam hasta sayısını, kaybettiğimiz vaka sayısını ve solunum cihazına bağlı hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı olmak üzere dijital ortamda herkese paylaşacağız. Yaşları 60 üzerinde olan iki hasta yoğun bakımdan taburcu oldu"

"Bilim Kurulu'nda da konuştuk. Otobüs, uçak ve diğer ulaşım araçlarında olabilecek teması minimize edecek bir yaklaşımı gündemimize aldık."

Bilim Kurulu ile verdiğimiz karar sonrası bir doz değeri var

"Yoğun bakımda olan hastalar için ilaç ortalaması bir kutu bir hasta şeklinde. Şu an 136 tane yoğun bakım hastası var. Bilim Kurulu ile verdiğimiz karar sonrası bir doz değeri var. 1250 kutu getirtmiştik, 750 kutu daha istedik ancak faydası olup olmadığını görmek istiyoruz. Herkes dikkatli ve birilerine bulaştırma durumum olabilir diye düşünmeli. Özellikle dikkat ederseniz tüm fertlerin kendisini virüs taşıyıcısı gibi görerek evde hatta odasında izole etmesin gerektiğinin altını çizdim. "

Test kimlere yapılmalı?

"Yurt dışı öyküsü olan olarak karar alınmıştı ancak ateş, öksürük, solunum sıkıntısı olan herkes için test yapılıyor. Hekim uygun görürse test yapılmalı. Ben bizzat bir merkezi aradım. Özel olarak test yapan yerlerin ücret almamasını ve pozitif çıkarsa mutlaka bize bildirilmesi gerektiğini söyledim."

İşte Türkiye corona virüsü güncel vaka sayıları (24 Mart 2020 verileri)

•Test sayısı: 27969

•Vaka sayısı: 1872

•Vefat sayısı: 44

•Yoğun bakımdaki hasta: 136

•Solunum cihazına bağlı: 102

•Taburcu edilen hasta: 26





Milli Eğitim Bakanı Selçuk:

Evde eğitim sürecini 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatma kararı aldık

"Meseleye tamamen pedagojik olarak bakıyoruz ama çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal sağlığı en önemlisi. Diğer ülkelerin çalışmalarını takip ediyoruz. Uzaktan eğitim dışında yüz yüze eğitimi de telafi eğitimi de planlıyoruz. Bilim Kurulu'nun katkısı ile yaptığımız toplantı sonucunda 30 Nisan tarihine kadar okullar kapalı olacak ve uzaktan eğitim devam edecek. "

"Telafi eğitim olarak yapacağımız çalışmalarda, yazı ayları ya da hafta sonu olabilir. Bu telafi derslerinde ücretli öğretmenler derslere girmeye devam edecek. LGS sınavına dair 3 senaryomuz var ve hazır. Biz durumun gidişatına göre bunlardan birini seçeceğiz. Bu sene sınav senesi olan 8.sınıf ve 12.sınıf öğrencileri için özel çalışmamız olacak."













Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı artıyor

Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 3 bin 672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. Gençlere uyarımız var, salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar." ifadelerini kullanmıştı. Son 24 saatlik sürecin ardından Türkiye'de bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi, vaka sayısı ise 1529 oldu.

Uzaktan eğitim sürüyor

Corona virüs pandemisi riskinin artmasının ardından nisan ayında gerçekleştirilmesi planlanan ara tatil öne çekilerek öğrenciler 16 Mart'ta bir haftalık ara tatile çıkmıştı. Virüs riskinin devam etmesiyle birlikte de 23 Mart'ta uzaktan eğitim programı hayata geçmişti.