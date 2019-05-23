Okay Yokuşlu Türkiye'ye dönecek mi sorusu cevabını buldu. 25 yaşındaki Milli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak oyuncusunun geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Altıparmak Okay'ın Galatasaray'a transferi ile ilgili olarak "Aslı ve astarı olmayan bir haber bu. Yurt dışında sürekli oynayan bir oyuncunun ben Türkiye'ye dönmesi taraftarı değilim. Bugüne kadar Galatasaray'dan hiç kimse bizi aramadı" şeklinde konuştu.

Batur Altıparmak ayrıca bir diğer oyuncusu Galatasaray kaptanı Selçuk İnan'ın Galatasaray geleceği ile ilgili de konuştu. Altıparmak "Selçuk İnan için Galatasaray ile önümüzdeki günlerde bir görüşme olacak. Sarı-kırmızılı takımda 8 sezonda 5 şampiyonluk yaşadı. Selçuk için ararlarsa seve seve görüşürüm" ifadesini kullandı.



