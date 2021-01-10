Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk maç sonrası konuştu. Maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Buruk, dün oynanan Galatasaray - Gençlerbirliği maçı sonrasında İrfan Can ve Visca'yı istediğini söyleyen Fatih Terim'in açıklamalarına yanıt niteliğinde sözler söyledi.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

Bölüm bölüm iyi işler yaptık. Maça iyi başladık, pozisyonlar bulduk. İlk yarının büyük bölümünde daha iyi işler yaptık. Maçın şu zorluğu vardı, zor bir deplasman, çok koşan, çok mücadele eden, kendi oyununu rakiplerine oynatmaya çalışan bir takım. 2. yarı Demba Ba'nın girişiyle hem pasa, hem de pozisyona girmeye devam ettik. 2-1 sonrası ise çok da istemediğim yani zaman zaman geriye yaslandığımız, zaman zaman topu rakibe çabuk vermemiz. İyi savunma yaptık ama pas yapan, pozisyon üreten takım olmalıydık. Takımın üzerinde kazanalım psikolojisi de var. Geçen hafta da böyleydi, bunu bazen kıramıyoruz. Dediğim gibi çok pozisyon vermedik ama daha iyi işler yapabilirdik. Ankaragücü takımını da kutluyorum. Özellikle iç sahada iyiler. Deplasmanda kazandığımız için mutluyuz.

İRFAN VE VİSCA SÖZLER

Fatih Hoca'nın açıklamalarını dinledim. Onu da anlıyorum, bir değişim istiyor, mutlu olmadığı oyuncular var. Bunu bütün hocalar zaman zaman istiyor. Biz de kendi takımımıza takviyeler yapmak istiyoruz. Galatasaray'ın ve belki birçok takımın talebi var. Altını çizmek gerekirse dünyadaki bütün futbolcuları alma şansınız var. PSG, Barcelona'dan Neymar'ı aldı. Burada tabii ki önemli olan kulüp başkanlarının konuşmaları. Biz çok değerli oyunculara sahibiz, onları çok seviyoruz. Önemli olan kulüplerin vereceği kararlar.