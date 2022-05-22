Galatasaray 'da 11 Haziran'da yapılacak seçim sonrası İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent ile yolların ayrılması bekleniyor. Sarı-Kırmızılı takımın gündemindeki teknik direktörlerden Okan Buruk konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'de şampiyonluk yaşayan ve bir sonraki sezonun ortasında görevinden ayrılan Okan Buruk, isminin sıkça geçtiği Galatasaray teknik direktörlük görevi hakkında önemli açıklamalar yaptı.

NTV'de Kırılma Anı'na konuk olan Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"2013'ten beri tek başıma çalışıyorum, Süper Lig 'de birçok takımı çalıştırdım, Galatasaray'a rakip oldum. Böyle maçlarda duygularınızı belirtmeyi doğru bulmuyorum. Taraftara öyle gözükmeyi doğru bulmuyorum. Bir futbol adamıyım, teknik direktör olarak Türkiye'de en yukarılara çıkmak istiyorum.

"GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ OLMAYI İSTİYORUM"

Galatasaray'a teknik direktör olabilmek için çok çaba sarf etmek gerekir. Ben kariyerimde çok çaba sarf ettim. En dipten gelip şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör olarak Galatasaray teknik direktörü olmayı kendime yakıştırıyorum ve istiyorum. Birçok insandan da bunu alabilmek çok önemli. Sokak bir aynadır. Gittiğiniz her yerde insanlar size sevgisini gösteriyor. Bunu insanlardan duymak çok güzel. Bir sonraki teknik direktör olarak beni görmeleri çok önemli. İnşallah bir gün olur. En doğru zamanda her şeyin olması önemli. Doğru zamanın geldiğini düşünüyorum. Benim için hayatıma baktığımda doğru zamanda olacaksa olsun."