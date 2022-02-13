Fatih Terim'le düşüşe geçen ardından üst sıralara yükselmek adına Domenec Torrent'i takımın başına getiren Galatasaray 'a, İspanyol hoca da çare olamadı. Torrent, Süper Lig 'de çıktığı 5 maçta 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alırken, tecrübeli hoca ligde Aslan'ın başında çıktığı ilk 5 lig maçında kazanamayan ilk hoca olarak tarihe geçti.

Bu başarısızlık sonrasında Torrent eleştirilerin hedefi olurken, geleceği de tartışılmaya başlandı. Cim Bom'da yeni hoca adayları da gün yüzüne çıkarken, en ön plandaki isim olan Okan Buruk, FANATİK'e konuştu. 2019-2020 sezonunda Başakşehir'le şampiyonluk yaşayan Buruk, Galatasaray Kulübü'nden şu anda kendisine resmi teklif gelmediğini belirterek "Galatasaray'la herhangi bir görüşmem olmadı. Zaten çalışan mevcut bir hoca var" açıklamasını yaptı.

Son olarak Başakşehir'de görev yapan Okan Buruk 29 Ocak 2021 tarihinden bu yana bir kulüp çalıştırmıyor.

Gökmen Özcan