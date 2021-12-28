Süper Lig 'de ilk devreyi topladığı 15 puanla son sırada tamamlayan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Kulübü'nden açıklama geldi. Gelinen sürecin tüm camiayı derinden üzdüğü belirtilirken takımın puan tablosunda bulunduğu yeri haketmediği belirtildi. Ayrıca mayıs ayına kadar herhangi bir genel kurul kararının olmadığını, devre arasında transfer döneminde ihtiyaç duyulan mevkiilere gerekli hamlelerin yapılacağını vurgulandı.

Yönetim Kurulu Adına Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel imzalı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Gelinen sürecin tüm camiamızı derinden üzdüğünün bilincindeyiz. Şanlı Kulübümüzün puan tablosunda bulunduğu yeri haketmediğinin farkındayız. Her sıkıntılı süreçte olduğu gibi yine bir kaos ortamı oluşması için mücadele veren, hatta ve hatta kötü sonuçlar almamız için dua eden kişilerin olduğunu görmekten, büyük üzüntü duymaktayız. Bu oluşabilecek kaos ortamının; takımımıza ve futbol şehrimize ciddi anlamda zarar vereceğini bilmelerine rağmen, ısrarla buna devam etmelerini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.''

Olağanüstü kongre kararı

''Derneğimizin yapılacak ilk olağan genel kurulunun mayıs ayında olmasına rağmen, 5 ay öncesinden sanki yarın yapılacak bir kongre varmış veya bir olağanüstü kongre kararı alınmış gibi başkan adaylıklarının açıklanması, şehrimizin büyükleri ile yaptıkları görüşmelerde ‘Başkan olması halinde Kulübe ciddi meblağlar ödeyeceği’ yönünde bilgiler verip, bizim ise Kulüp menfaati için bu kişilerle görüşüp başkan adaylıklarının ve Kulübe yapacakları nakdi yardım konusunda ciddiyetlerini sorguladığımızda böyle bir meblağın olmadığını görmekteyiz.''

''Burdan defaatle bir daha konusu açılmamak üzere ifade etmek isteriz ki; Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Kulübünün mayıs ayına kadar herhangi bir genel kurul kararının olmadığını ve olmayacağını açık ve net bir şekilde belirtmek istiyoruz.''

Devre arası transfer dönemi

''Kulübümüzün devre arası transfer dönemi ve mevcut futbolcularımızın doğan hakedişlerini ödeme noktasında ihtiyacımız olan finans kaynağı, yönetim kurulumuzun yoğun gayretleri neticesinde sonuç vermeye başladığını önemle belirtmek isteriz.''

'Malatya Futbolunun geleceği için takımımızın yanında olalım'

''Çok zorlu bir lig maratonu bizi beklemektedir. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor olarak bugünlere kolay gelinmediğinin farkındayız. Bu zorlu mücadelenin altından sadece ve sadece birlikte omuz omuza kalkacağımızın bilinmesini istiyoruz. Malatya’mızın değerli siyasileri, güzide basını ve cefakar Büyük Yeni Malatyaspor taraftarı; gelin küskünlükleri, kırgınlıkları bir kenara bırakıp hep birlikte Malatya Futbolunun geleceği için takımımızın yanında olalım.''

'CEFAKAR BÜYÜK MALATYASPOR TARAFTARINA…'

''Yönetim Kurulumuzun öncelikli tek gündemi transferdir. Devre arası transfer döneminde ihtiyacımız olan mevkiilere yapılacak transferlerle Kamuoyundan da kabul görmüş isimleri önümüzdeki günlerde açıklayacağımızı ve şehrimize gelip takımımızla birlikte idmanlara başlayacağını burdan duyurmak istiyoruz.''