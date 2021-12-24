Süper Lig 'in 18. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor'la 2-2 berabere kalan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da 'hakem' isyanı sürüyor. Karşılaşma sonrası Hüseyin Göçek'e tepki göstermek için sahaya giren Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, futbolcular ve teknik heyet tarafından zor sakinleştirilirken kulüpten 'Hakem hataları' başlıklı bir açıklama yayımlandı.

Sarı Kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Anlamsız olduğunu net olarak gördük'

''Geçtiğimiz sezonlar da dahil bugüne kadar birçok maçımızda sonuca doğrudan etki eden hakem hatalarını hep hoş karşılayıp tolere ettik. Ancak gelinen süreç itibari ile susmanın, göz ardı etmenin, bir şeylerin değişmesini beklemenin anlamsız olduğunu dün akşam net olarak gördük.









'Tekrar maçlara atanması kabul edilebilir gibi değil'

''Hakem hatalarının hem şampiyonluk yarışında hem de alt sıralarda oyunun kaderini belirleyecek düzeyde olmasına karşın Türkiye Futbol Federasyonu’nun bir çözüm geliştirememiş olması ve hata yapan hakemlerin ödüllendirilip tekrar maçlara atanması kabul edilebilir gibi değil.''

'Penaltımız verilmemiştir'

''Dün akşam oynadığımız Yukatel Kayserispor müsabakasının 81. dakikasında tüm kamuoyunun takdir ettiği gibi penaltımız verilmemiştir. Yine geçtiğimiz haftalarda oynadığımız Aytemiz Alanyaspor maçında aleyhimize verilen penaltı, futbolcumuz Haddadi’nin görmüş olduğu basit kartın ardından oyundan atılması ve daha sayamayacağımız hakkımızın emeğimizin alın terimizin gasp edildiği hatalar…''









'Spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz'

''Yukatel Kayserispor müsabakasında VAR hakemi Volkan Bayarslan’ın penaltı pozisyonunda orta hakem Hüseyin Göçek’i pozisyonu izlemeye davet etmemiş olması ve sıcağı sıcağına ödüllendirilip bu hafta oynanacak Giresunspor - Hatayspor maçına atanmasını spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.''

'Mücadelemiz sonuna kadar korkusuzca devam edecek'

''Son oynadığımız maçlarda hakem hatalarının bariz bir şekilde artması, hakemlerin futbolcularımıza karşı tutum ve üslupları camiamız tarafından hiçbir şekilde kabullenilmeyecek, herkese her şeye rağmen mücadelemiz sonuna kadar korkusuzca devam edecek.''