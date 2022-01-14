Süper Lig 'in 21. haftasında konuk ettiği Göztepe 'ye 2-1 mağlup olan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, kötü gidişata son veremedi. Galibiyet hasreti 11 maça yükselen ve ligin sonuna demir atan Malatya ekibinde kötü gidişatın faturası Marius Sumudica'ya kesildi.

Rumen teknik adamla yolları ayırmaya karar veren Malatyaspor Yönetimi, tecrübeli isme kısa süre içerisinde veda edecek.

Sumudica yönetiminde 13 maça çıkan Malatyaspor, 8 mağlubiyet, 3 beraberlik, 2 galibiyet aldı.

İrfan Buz'un ayrılığı sonrası Malatyaspor'un başına geçen Sumudica, Adana Demirspor ve Altay galibiyetleriyle göreve başlasa da devamını getiremedi. Devam eden süreçte Sumudica yönetiminde 11 maça çıkan Sarı Kırmızılı ekip, 8 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

3 maçtır kaybeden Malatya temsilcisi, topladığı 15 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

FANATİK ÖZEL







