Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da yeni teknik direktör belli oldu. İrfan Buz ile yollarını ayıran Sarı Kırmızılı ekip, Çağdaş Atan ile anlaşmaya vardı. A Spor'da yer alan habere göre; 41 yaşındaki teknik adam ile kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalanacak.

Çağdaş Atan, 28 Haziran 2019-15 Ocak 2020 tarihlerinde Malatyaspor'da Sergen Yalçın'ın ekibinde Murat Şahin ile birlikte yardımcı antrenör olarak görev almıştı.

2020/21 sezonunda ilk teknik direkörlük deneyimini Alanyaspor 'da yaşayan genç teknik adam, Akdeniz ekibinde çıktığı 47 maçta 21 galibiyet, 8 beraberlik, 18 mağlubiyet almış ve 1.51 puan ortalaması yakalamıştı.