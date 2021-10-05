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Son dakika: ÖK Yeni Malatyaspor, Çağdaş Atan'a emanet

İrfan Buz ile yollarını ayıran Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Sarı Kırmızılı ekip, son olarak Aytemiz Alanyaspor'da görev alan Çağdaş Atan ile anlaşmaya vardı.

05 Ekim 2021, Salı 18:23 Son Güncelleme:
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Son dakika: ÖK Yeni Malatyaspor, Çağdaş Atan'a emanet

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da yeni teknik direktör belli oldu. İrfan Buz ile yollarını ayıran Sarı Kırmızılı ekip, Çağdaş Atan ile anlaşmaya vardı. A Spor'da yer alan habere göre; 41 yaşındaki teknik adam ile kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalanacak.

Çağdaş Atan, 28 Haziran 2019-15 Ocak 2020 tarihlerinde Malatyaspor'da Sergen Yalçın'ın ekibinde Murat Şahin ile birlikte yardımcı antrenör olarak görev almıştı.

2020/21 sezonunda ilk teknik direkörlük deneyimini Alanyaspor 'da yaşayan genç teknik adam, Akdeniz ekibinde çıktığı 47 maçta 21 galibiyet, 8 beraberlik, 18 mağlubiyet almış ve 1.51 puan ortalaması yakalamıştı.

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