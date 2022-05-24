Oğuzhan Özyakup 2012'de kapısından içeri girdiği Beşiktaş ile vedalaştı. Deneyimli futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı merak edilirken transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Oğuzhan Özyakup'un vereceği karar merak ediliyor. İşte detaylar...

OĞUZHAN ÖZYAKUP TRANSFERİNDE SON DAKİKA

Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup'un Trabzonspor 'a transfer olacağı iddia ediliyordu. Abdullah Avcı'nın oyuncuyu çok istediği belirtilirken anlaşmanın sağlandığı öne sürülmüştü. Öte yandan Fatih Karagümrük'ün de hedefinde olan Oğuzhan Özyakup'ta sıcak bir gelişme yaşandı.

EMRE BELÖZOĞLU TEKRAR DEVREDE

2021-22 sezonunun devre arasından beri Başakşehir'in radarındaki Oğuzhan Özyakup için Turuncu-Lacivertlilerin tekrar harekete geçtiği belirtildi. Emre Belözoğlu'nun kadrosunda çok istediği tecrübeli futbolcuya projesinden bahsettiği ve Ozzie'ye takımda vereceği rolü anlattığı kaydedildi.

EMRE BELÖZOĞLU SEZON SONUNU İŞARET ETMİŞTİ

Oğuzhan Özyakup devre arasında da Başakşehir'in gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Daha sonra konuyla ilgili konuşan Emre Belözoğlu, transfer için sezon sonunu işaret etmişti. Emre Belözoğlu o dönem yaptığı açıklamada "Oğuzhan Özyakup çok değerli, önemli oyuncu. Milli Takım ve Beşiktaş'a çok ciddi hizmetleri oldu. Sezon bitince tabii ki bazı fırsatlar doğabilir. Kapıyı kapatıyormuş gibi konuşmak olmaz. Değerli, çalışmak isteyeceğim isimler arasında" ifadelerini kullanmıştı.

OĞUZHAN ÖZYAKUP'UN SEZON KARNESİ

Bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 17 maça çıkabilen Oğuzhan Özyakup 1 asistlik performans sergileyebildi. 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 1,3 milyon euro. (Akşam)