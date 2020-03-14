Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel, ligin devam etmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Mikel, bu ortamda futbol oynamak istemediğini belirterek sezonun iptal edilmesi gerektiğini savundu.

Mikel instagram hesabından "Hayatta futboldan daha fazlası var. Kendimi rahat hissetmiyorum ve bu durumda futbol oynamak istemiyorum.Bu kritik zamanda herkes aileleri ve sevdikleriyle evde olmalı. Dünya bu kadar çalkantılı bir dönemle karşı karşıya olduğu için sezon iptal edilmeli." ifadeleriyle sezonun iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao da Obi Mikel'i destekledi ve şu mesajı gönderdi: Haklısın John. Hayat futboldan daha önemli.