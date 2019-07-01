Trabzonspor, John Obi Mikel ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Tam 11 sezon Chelsea'de oynadıktan sonra 2016/2017 sezonu devre arasında Çin kulübü Tianjin Teda'ya transfer olan 32 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, geçtiğimiz sezon devre arasında da Championship takımlarından Middlesbrough'ya transfer olmuştu.

Tecrübeli orta saha İngiliz ekibinde 19 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

Bordo Mavili kulüpten transferle ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Serbest statüde bulunan, Nijerya Milli Takımının kaptanı, Profesyonel Futbolcu John Mikel Obi ile kulübümüze transferi konusunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama:

Serbest statüde bulunan, Nijerya Milli Takımının kaptanı, Profesyonel Futbolcu John Mikel Obi ile kulübümüze transferi konusunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019-20 sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret,

2020-21 sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret,

2021-22 opsiyon sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

2019-20 ve 2020-21 sezonlarında oynanacak Süper Lig maçlarının %70 inde en az 45 dakika oynaması halinde opsiyon şartı gerçekleşmiş olacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

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