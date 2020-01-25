Son dakika! Nwakaeme Fenerbahçe maçında yok

TFF, Malatya ve Elazığ'da can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle Malatyaspor-Trabzonspor maçının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Bu açıklamanın ardından Trabzonspor'un kanat oyuncusu Nwakaeme, Ziraat Türkiye Kupası'nda gördüğü kırmızı kartın cezasını Fenerbahçe maçında çekecek.

Kartı nasıl görmüştü?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadelesinde Denizlispor deplasmanına konuk olan Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme karşılaşmanın 94. dakikasında Tiago Lopes ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı ve faul bekledi. Hakem Ali Şansalan, Nijeryalı futbolcuya "hakemi aldatmaya yönelik hareketten" sarı kart gösterdi. Pozisyonun faul olduğuna dair itirazlarını şiddetli bir şekilde sürdüren Nwakaeme, ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Deniz Çoban

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