İngiltere Premier Lig'de 2019-20 sezonu sonunda ligden düşen ilk takım Norwich City oldu. Ligin son sırasında yer alan Norwich, 35. hafta maçında sahasında ağırladığı West Ham United'a 4-0 mağlup olunca düşmesi resmen kesinleşti.

Norwich, 20 takımlı ligde 21 puanla son sırada yer alırken karşılaşma öncesi düşme tehlikesi yaşayan ekiplerden West Ham United, puanını 34'e yükselterek kısmen rahat bir nefes almayı başardı.

Deplasmanda Norwich'i 4-0 mağlup eden West Ham'da Michail Antonio unutulmaz bir performans sergiledi. İngiliz oyuncu; 11., 45+1., 54. ve 74. dakikalarda gelen toplam 4 gol ile takımını galibiyete taşıdı.

Premier Lig'e veda eden Norwich, geçtiğimiz sezon Championship'i zirvede tamamlayarak adını bir üst lige yazdırmıştı. Aradan geçen 1 sezonun ardından ise yine Championship'e dönmüş oldular.

Maç sonunda Norwich oyuncuları büyük üzüntü yaşarken menajer Daniel Farke, tek tek oyuncularını teselli eden isim oldu.