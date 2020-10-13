SON DAKİKA | Nikola Mirotic, corona virüse yakalandı

Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Barcelona'nın yıldız oyuncusu Nikola Mirotic, corona virüse yakalandı. Twitter üzerinden bir açıklama yapan Mirotic, "Covid-19 testim pozitif çıktı. Maalesef bugün maçta oynayamayacağımı söylemek istiyorum. Kendimi iyi hissediyorum ve tıbbi endikasyonları takip ediyorum. Takım arkadaşlarıma iyi şanslar, onları uzaktan destekleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Daha önce Barcelona'da başantrenör Sarunas Jasikevicius'un da corona virüs testi pozitif çıkmış ve geçtiğimiz hafta oynanan Zenit maçında takımın başında yer almamıştı. Barcelona, bu akşam (13 Ekim Salı) EuroLeague'de Valencia Basket ile karşılaşmaya hazırlanıyordu.



