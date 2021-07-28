Türkiye Futbol Federasyonu'nun Ankara'da gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda TFF Başkanı Nihat Özdemir, kulüp başkanlarının yaptığı konuşmalar sonrası yeniden kürsüye çıkarken kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. Kulüp başkanlarının görüşlerine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Özdemir, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sorusuna yönelik yayıncı kuruluş ile yaşanan sürece de detaylı şekilde değindi.

İşte TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları:

"Dün akşam önemli bir toplantı yaptık. Geç saatlere kadar sürdü. Hep birbirimizi dinledik. Çok önemli kararları birazdan oylayacağız"

"'Bıçak kemiğe dayandığı zaman' ödemeler yapıldı deniyor. beIN SPORTS ile yaptığım mücadeleyi 71 yaşındayım hiçbir özel işimde bu kadar yapmadım, bu mesaiyi vermedim. Verdiğimiz mesaiyi, çektiğim sıkıntıyı anlatamam. Biz 4 arkadaş anca buraya getirebildik"

"Elimizden geleni yaptık. Ancak bu kadar yapabildik"

"Pandemi dönemi, hemen hemen 2 yıldır yaşanıyor. Türkiye'deki döviz olayları yaşanıyor. Ayrıca sözleşmemizde herhangi durumlarda uyarlama yapılacak maddesi var ana sözleşmemizde"

"2 yılda aldığımız para 5 milyar + KDV. 5.09 milyar TL'yi aldık. Sadece bundan yüzde 4'ü kendimize aldık. Gerisini kulüplerimiz, hakemlerimiz, bütün bu sisteme bu parayı harcadık. Bu dönemde bu parayı almamızla bile ben ve arkadaşlarım adına kendimizi başarılı hissediyorum"

Ali Koç'un sorusuna cevap

"Sayın Ali Koç diyor ki, 'Yayıncı kuruluşla bir sorununuz var mı?'. Elbette var. Elbette sıkıntılarımız var. 4 yılı tamamladık. Bu ihaleyi ben yapmadım. İhale komisyonunda da yoktum. Siz Kulüpler Birliği'nden 4 temsilci, federasyondan 4 temsilci vardı. 1 Haziran 2019'da göreve geldik, 3 Haziran'da Paris'te beIN'in genel müdürlüğüne gittim. Bir liste önüme koydu 3 sayfa. Büyük sıkıntı çekiyoruz Sayın Ali Koç"





"Tek bir hedefimiz kaldı. Son yıl sözleşmesinin rakamını bağlamak. Kulüpler Birliği'nin yönetim kuruluyla görüşerek anlaşmayı imzalayacağız. İnşallah ligler başlamadan önce yüzde 25'ini alıp siz kulüplerimize dağıtacağız"

'Bu şekilde davranan çok kulüp var Sayın Ağaoğlu'

"Evet, 4 kulüp beni aramıyor. Ama diğer bütün kulüplerle telefonlarımız durmuyor. Biraz evvel Sayın Ağaoğlu dedi: 'Öyle kulüpler var ki parayı kasasında görmeden harcama yapmıyor'. Yalnız bunun gibi çok başkan var Sayın Ağaoğlu. Onların çektiği sıkıntıları en iyi ben ve arkadaşlarım biliyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Kendi iş hayatımda hiçbir işe bu kadar büyük mesai vermedim. Bu kadar hiçbir işe uğraşmadım. En büyük yemini ederek söylüyorum"

'Burak Elmas'a teşekkür ederim'

"Sayın Burak Elmas'ın olumlu, katkılı konuşmasından dolayı teşekkür ediyorum. Bütün dediklerine canıgönülden katılıyorum. Hep beraber kulüplerle birbirimize olan desteğimizle yola devam edeceğiz"

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"Herkes ayağını yorganına göre uzatsa bugün futbolda sorun kalmaz. Birçok kulübümüz bütçesinin üzerinde harcamalar yapıyor. Bunlar biriktikçe kulüplerimiz ileride çözülemeyecek maddi problemlerle karşı karşıya kalıyoruz"