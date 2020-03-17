Son dakika haberi: UEFA’nın corona virüs nedeniyle 55 üye federasyonuyla acil olarak yaptığı telekonferans toplantı gerçekleşti. UEFA, corona cirüs nedeniyle 2020 Avrupa Şampiyonası 2021 yazına erteledi.

2021 yılına erteleen EURO 2020, 11 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

TFF, seyircisiz oynanması kararlaştırılan Türkiye futbolu için erteleme konusundaki kararını da bu toplantı sonrası değerlendirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerin nisan ayının sonuna kadar seyircisiz oynanmaya devam edeceğini açıkladı.

'Alınmış karar neyse o karar aynen devam etmektedir'

Lig maçlarının oynanıp oynanmayacağı hakkında konuşan Özdemir: "Şu anda alınmış karar neyse o karar aynen devam etmektedir. Şu anda alınan karar gereğince maçlar seyircisiz olarak devam edecek." dedi ve ekledi:

"Dünyada ve Türkiye'de hareketli günler geçiriyoruz. Başımızda, aklı başında olan ve çok iyi planlama yapan bir Sağlık Bakanımız var. Aldığımız her karar, danışıklı olarak alınıyor. Bunlar, Türkiyemizi ilgilendiren kararlardır. Bizim için her şeyden önce Türkiye var."

'Her dakika durum değşebilir'

"Her dakika durum değşebilir. Çok aklı başında olan, çok iyi planlama yapan bir Sağlık Bakanımız ve bir bilim kurulumuz var. Her şarttaki durumda, Türkiye'yi en az etkileyecek kararları alıyorlar. Bizim onlarla sürekli mesaimiz var."

'Liglerimiz devam etmektedir'

"Sağlık Bakanlığı, bilim kurulunun çalışmaları ve onlarla devamlı irtibatlı olma durumundayız. İnşallah bu akşam Göztepe - Rizespor maçı oynanacak ve ligde eksik maçımız olmayacak. Verilmiş karar neticesinde liglerimiz devam etmektedir. Planlamada bir değişiklik yok, liglerde programımız açıkladığımız plan dahilinde devam etmektedir.''