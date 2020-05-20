Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği bugün bir araya geldi. Saat 14.00’te video konferans yöntemiyle yapılan zirve yaklaşık 4 saat sürdü. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Nihat Özdemir, 18 kulübün tamamının desteği ile liglerin 12 Haziran'da başlaması için anlaştıklarını açıkladı.

'Bu sezon düşme olmaması için bize başvuruldu'

7 kulübün bu sezon ligden düşme olmaması ve önümüzdeki sezon ligin 21 takımla oynanması konusunda başvuru yaptığını dile getiren Özdemir, ''7 kulüp önümüzdeki sezon 21 takımla oynanması yönünde talepte bulundu. Bu sezon düşme olmaması için bize başvuruldu. Bunu değerlendireceğiz.'' diye konuştu.

'Elimizden gelen her şeyi yapacağız'

Tüm kulüplerle hemfikir olduklarının altını çizen deneyimli futbol adamı, ''Herhangi bir sporcumuz ve futbol adamımızın virüse yakalanmaması için gereken her şeyi yapacağız. Ligleri oynayarak sonlandırmak için elimizden gelen her şeyi yapma konusunda kulüplerimiz ile hemfikir olduk.'' ifadelerini kullandı.

'Maddi olarak kulüplerimizi sarsmış durumda, ortak hareket etmemiz şart'

Nihat Özdemir'in ardından söz alan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, "TFF ile oyuncu değişikliğinin 5'e çıkarılması konusunu görüştük. Bu sezon kaldırılan U21 liginin gelecek sezon yeniden değerlendirmeye alınmasını da konuştuk. Pandemi süreci de maddi olarak kulüplerimizi sarsmış durumda, ortak hareket etmemiz şart." dedi.