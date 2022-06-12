Eddie Howe yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden Premier Lig ekibi Newcastle United'da hedef Milli futbolcu Merih Demiral.

İtalyan basınında yer alan habere göre Newcastle United bu yaz Merih Demiral'i kadrosuna katmak istiyor ve Milli futbolcuya olan ilgileri her geçen gün artmaya devam ediyor.

20 milyon Euro satın alma opsiyonu

Kiralık olarak Atalanta ile iyi bir sezon geçiren 24 yaşındaki stoperin sözleşmesinde yaklaşık 20 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunduğu belirtilirken, İtalyan kulübünün bu opsiyonu kullanıp kullanmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Juventus'a dönecek mi?

Newcastle United, Juventus'a geri dönüp dönmeyeceği henüz bilinmeyen Merih Demiral için baskısını artırmayı planlıyor ayrıca transferden yakın zaman içerisinde vazgeçmesi beklenmiyor.

Milli futbolcunun geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı belirtilirken, durumu yakından takip eden İngiliz ekibi kadrosunu Merih Demiral ile güçlendimek için fırsat kolluyor.

Geçtiğimiz sezon 42 maçta forma giyen Merih Demiral, 2 kez gol atıp 3 kez de asist yapma başarısı göstermişti.



