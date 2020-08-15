Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak adına transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe, stoper transferini de bir an önce bitirmek hedefinde. Las Palmas giyen Mauricio Lemos ile ilgilenen Fenerbahçe'nin listesindeki bir başka isim Neven Subotic konusunda büyük aşama kaydettiği aktarılıyor.

Berliner Kurier'in haberine göre Union Berlin'in tecrübeli stoperi Neven Subotic, 2021 yazına kadar sözleşmesi olmasına rağmen kulübü Union Berlin'e veda etti. Tecrübeli stoperin, takımın 17-25 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek yeni sezon hazırlık kampına katılmayacağı açıklandı.

Sportif direktör Olivert Ruhnert yaptığı açıklamada, "Neven, deneyimleriyle bize küme düşmeme mücadelesinde çok yardımcı oldu. Beklentilerimizi karşıladı. Şimdi yeni bir macera istiyor ve anlaşmamıza uygun şekilde onun kararını destekliyoruz" dedi.

Bu sezon Union Berlin ile 23 maça çıkan Sırp stoper, corona virüs salgını nedeniyle verilen ara sonrası daha az kullanılmaya başlanmıştı. Tecrübeli oyuncunun yeni adresinin Fenerbahçe olacağı belirtiliyor.

Kariyerinde Mainz, Dortmund, Köln, Saint-Etienne ve Union Berlin formaları giyen Subotic, Jurgen Klopp yönetimindeki Dortmund'da 2 Almanya Bundesliga şampiyonluğu yaşamış ve 2013'te Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı göstermişti.